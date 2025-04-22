Во Владимирской области прогремел взрыв

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.

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По его словам, на месте работают экстренные службы.

Подробности Авдеев не уточнил и призвал дождаться проверенных официальных данных о происшествии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили почти 100 украинских беспилотников за сутки, напоминает RT.

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ФОТО: МЧС России
ТЕГИ:Владимирская ОбластьВзрыв

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