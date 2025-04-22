Во Владимирской области прогремел взрыв
22 апреля 202516:41
Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев.
По его словам, на месте работают экстренные службы.
Подробности Авдеев не уточнил и призвал дождаться проверенных официальных данных о происшествии.
Ранее в Минобороны России сообщили, что российские средства ПВО уничтожили почти 100 украинских беспилотников за сутки, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Два поселка эвакуируют после взрыва во Владимирской области
- «Альтернатива для Германии» стала самой популярной немецкой партией
- Пятеро мирных жителей пострадали в Белгородской области при атаке ВСУ
- В России в 2024 году погасили задолженности по зарплате в 14 млрд рублей
- Россия и Оман договорились о безвизовом режиме
- Во Владимирской области прогремел взрыв
- Ушаков анонсировал очередной визит Уиткоффа в Москву
- «Сбербанк» подготовил рекордные дивиденды для акционеров
- Главред «Новой газеты. Европа» Мартынов заочно получил шесть лет колонии
- Россиян предупредили об опасности устаревшего приложения «Сбербанк Онлайн»
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru