СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве
18 сентября 202414:33
Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Также отмечается, что ещё двое получили ранения.
По данным агентства, к выяснению обстоятельств стрельбы подключился Следственный комитет РФ, сотрудники ведомства работают на месте происшествия.
Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата офисов со стороны её супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- ВС России пресекли четыре попытки ВСУ прорваться в Курскую область
- В Иране назвали время подписания договора о стратегическом сотрудничестве с РФ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 400 человек на курском направлении
- Участниц женской исламистской ячейки арестовали в Казани
- Астероид Апофис в 2029 году пролетит мимо Земли на безопасном расстоянии
- Ученые выяснили, что вейпинг снижает когнитивные способности сильнее, чем сигареты
- СМИ: Около 10 человек задержали после стрельбы у офиса Wildberries в Москве
- В ЕС заявили, что атаки с пейджерами в Ливане ставят под угрозу безопасность региона
- Сафонов попал в заявку «Пари Сен-Жермен» на первый матч Лиги чемпионов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru