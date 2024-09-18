СМИ: Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве

Один человек погиб в результате стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Об этом сообщает ТАСС.

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Также отмечается, что ещё двое получили ранения.

По данным агентства, к выяснению обстоятельств стрельбы подключился Следственный комитет РФ, сотрудники ведомства работают на месте происшествия.

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата офисов со стороны её супруга, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: arh.sledcom.ru
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