СМИ: На западе Москвы неизвестный открыл стрельбу, погиб человек
В районе Фили-Давыдково на западе Москвы произошла стрельба, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь из ружья. В результате происшествия погиб один человек, отмечает агентство.
По данным столичной прокуратуры, на месте происшествия нашли тело 35-летнего мужчины, однако ведомство ничего не сообщает о стрельбе.
По данным очевидцев, преступник преследовал свою жертву по дворам. Мужчина хладнокровно произвел несколько выстрелов в лежащего, а затем спокойно скрылся с места происшествия.
В МВД говорят, что инцидент со стрельбой в Москве, по предварительным данным, был заказным убийством.
Ранее неизвестный устроил стрельбу у торгового центра на северо-востоке Москвы, напоминает RT.
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