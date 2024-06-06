СМИ: На западе Москвы неизвестный открыл стрельбу, погиб человек

По предварительным данным, злоумышленник открыл огонь из ружья. В результате происшествия погиб один человек, отмечает агентство.

По данным столичной прокуратуры, на месте происшествия нашли тело 35-летнего мужчины, однако ведомство ничего не сообщает о стрельбе.

По данным очевидцев, преступник преследовал свою жертву по дворам. Мужчина хладнокровно произвел несколько выстрелов в лежащего, а затем спокойно скрылся с места происшествия.

В МВД говорят, что инцидент со стрельбой в Москве, по предварительным данным, был заказным убийством.



Ранее неизвестный устроил стрельбу у торгового центра на северо-востоке Москвы, напоминает RT.

