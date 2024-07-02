В Бразилии 30 пассажиров самолета пострадали из‑за сильной турбулентности

Рейс выполнял полет из Мадрида в уругвайский Монтевидео и, пролетая над Бразилией, попал в зону турбулентности. Из‑за инцидента пилоту пришлось экстренно посадить самолет в бразильском городе Натал.

По словам пассажиров, пилот предупредил их о турбулентность и попросил пристегнуть ремни безопасности. Пассажиры ощущали свободное падение самолета порядка восьми секунд. Происходящее на борту при этом напоминало «фильм ужасов», написали пассажиры в соцсетях.

Ранее самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в Челябинске, напоминает RT.

