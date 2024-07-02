В Бразилии 30 пассажиров самолета пострадали из‑за сильной турбулентности
Порядка 30 пассажиров самолета авиакомпании Air Europa пострадали из-за турбулентности во время полета, сообщает El Observador.
Рейс выполнял полет из Мадрида в уругвайский Монтевидео и, пролетая над Бразилией, попал в зону турбулентности. Из‑за инцидента пилоту пришлось экстренно посадить самолет в бразильском городе Натал.
По словам пассажиров, пилот предупредил их о турбулентность и попросил пристегнуть ремни безопасности. Пассажиры ощущали свободное падение самолета порядка восьми секунд. Происходящее на борту при этом напоминало «фильм ужасов», написали пассажиры в соцсетях.
Ранее самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в Челябинске, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru