В Бразилии 30 пассажиров самолета пострадали из‑за сильной турбулентности

Порядка 30 пассажиров самолета авиакомпании Air Europa пострадали из-за турбулентности во время полета, сообщает El Observador.

Летевший в Москву самолет вернулся в Оренбург из-за неисправности

Рейс выполнял полет из Мадрида в уругвайский Монтевидео и, пролетая над Бразилией, попал в зону турбулентности. Из‑за инцидента пилоту пришлось экстренно посадить самолет в бразильском городе Натал.

По словам пассажиров, пилот предупредил их о турбулентность и попросил пристегнуть ремни безопасности. Пассажиры ощущали свободное падение самолета порядка восьми секунд. Происходящее на борту при этом напоминало «фильм ужасов», написали пассажиры в соцсетях.

Ранее самолет авиакомпании Utair, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в Челябинске, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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