Ребенок погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве

По данным ведомства, возгорание началось в квартире на шестом этаже, пишет «Свободная пресса».

«В результате пожара погиб малолетний мальчик. <...> По предварительной информации госпитализировано 6 человек, в том числе 4 ребенка», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Для установления причины пожара специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Установление всех обстоятельств ЧП и принятие процессуального решения по результатам доследственной проверки контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура, отмечает телеканал «360».

