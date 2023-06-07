Ребенок погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве

Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, в результате погиб ребенок 2013 года рождения. Об этом сообщает столичная прокуратура.

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По данным ведомства, возгорание началось в квартире на шестом этаже, пишет «Свободная пресса».

«В результате пожара погиб малолетний мальчик. <...> По предварительной информации госпитализировано 6 человек, в том числе 4 ребенка», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Для установления причины пожара специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.

Установление всех обстоятельств ЧП и принятие процессуального решения по результатам доследственной проверки контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура, отмечает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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