Ребенок погиб при пожаре в многоэтажном доме в Москве
Пожар произошел в многоэтажном жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, в результате погиб ребенок 2013 года рождения. Об этом сообщает столичная прокуратура.
По данным ведомства, возгорание началось в квартире на шестом этаже, пишет «Свободная пресса».
«В результате пожара погиб малолетний мальчик. <...> По предварительной информации госпитализировано 6 человек, в том числе 4 ребенка», — говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Для установления причины пожара специалисты проведут пожарно-техническую экспертизу.
Установление всех обстоятельств ЧП и принятие процессуального решения по результатам доследственной проверки контролирует Гагаринская межрайонная прокуратура, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru