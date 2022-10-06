СМИ: один человек погиб при стрельбе в отеле в штате Мичиган

Один человек стал жертвой стрельбы в отеле в американском городе Дирборн (штат Мичиган). Об этом сообщает телеканал Fox.

Один человек погиб при нападении у здания казино в Лас-Вегасе

Инцидент произошел в отеле Hampton Inn. Подозреваемый заперся в одном из помещений отеля.

Местная полиция рекомендовала жителям держаться подальше от места происшествия.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:США
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