СМИ: один человек погиб при стрельбе в отеле в штате Мичиган
6 октября 202223:22
Один человек стал жертвой стрельбы в отеле в американском городе Дирборн (штат Мичиган). Об этом сообщает телеканал Fox.
Инцидент произошел в отеле Hampton Inn. Подозреваемый заперся в одном из помещений отеля.
Местная полиция рекомендовала жителям держаться подальше от места происшествия.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru