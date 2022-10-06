Один человек погиб при нападении у здания казино в Лас-Вегасе

Один человек погиб в результате нападения с ножом у здания казино в американском Лас-Вегасе. Об этом сообщает ТАСС.

Еще пять человек были ранены. Полиция задержала подозреваемого.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Лас-ВегасСША
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