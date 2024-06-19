В доме в центре Москвы упал лифт

Лифт рухнул в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В жилом доме на Земляном Валу произошло падение лифта», — рассказал собеседник агентства.

Один человек получил травмы. Прибывшие на место инцидента спасатели деблокировали пострадавшего и оказали ему первую помощь.

Как выяснилось позже, ЧП произошло при проведении работ с оборудованием лифта. По данным экстренных служб, кабина рухнула с третьего этажа, в шахту лифта упал рабочий.

В прокуратуре Москвы сообщили, что пострадавший госпитализирован, по факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в Иванове в одном из административных зданий женщина и маленький ребенок с высоты четвертого этажа упали в шахту грузового лифта, пострадавших доставили в больницу, напоминает «Свободная пресса».

