В доме в центре Москвы упал лифт
Лифт рухнул в жилом доме в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«В жилом доме на Земляном Валу произошло падение лифта», — рассказал собеседник агентства.
Один человек получил травмы. Прибывшие на место инцидента спасатели деблокировали пострадавшего и оказали ему первую помощь.
Как выяснилось позже, ЧП произошло при проведении работ с оборудованием лифта. По данным экстренных служб, кабина рухнула с третьего этажа, в шахту лифта упал рабочий.
В прокуратуре Москвы сообщили, что пострадавший госпитализирован, по факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в Иванове в одном из административных зданий женщина и маленький ребенок с высоты четвертого этажа упали в шахту грузового лифта, пострадавших доставили в больницу, напоминает «Свободная пресса».
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