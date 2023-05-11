СМИ: один человек погиб из-за взрыва газа в подмосковном Раменском

Взрыв газа произошел в городе Раменское Московской области, пишет СМИ.

В Милане прогремел мощный взрыв

По данным Telegram-канала 112, один человек погиб в результате инцидента.

Уточняется, что взрыв произошел в 4-этажном жилом доме на улице Коминтерна. В результате произошло возгорание, которое уже ликвидировано на площади 32 квадратных метра.

Ранее стало известно о взрыве на газоснабжающем предприятии «Тумангаз» в Самаркандской области Узбекистана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СмертьМосковская ОбластьВзрыв Газа

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