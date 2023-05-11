СМИ: один человек погиб из-за взрыва газа в подмосковном Раменском
11 мая 202313:22
Взрыв газа произошел в городе Раменское Московской области, пишет СМИ.
По данным Telegram-канала 112, один человек погиб в результате инцидента.
Уточняется, что взрыв произошел в 4-этажном жилом доме на улице Коминтерна. В результате произошло возгорание, которое уже ликвидировано на площади 32 квадратных метра.
Ранее стало известно о взрыве на газоснабжающем предприятии «Тумангаз» в Самаркандской области Узбекистана, передает «Радиоточка НСН».
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11 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru