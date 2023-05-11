В Милане прогремел мощный взрыв

В центре Милана произошел взрыв, рядом загорелись несколько машин. Об этом сообщает местный телеканал Sky TG24.

Причина взрыва на данный момент неизвестна. В небо поднялись густые черные клубы дыма, которые видно из разных частей города.

На месте работают пожарные, жителей близлежащих домов эвакуировали.

Подробности инцидента уточняются.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:ИталияВзрыв

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