СМИ: Очевидцы заявили о взрывах над Сочи и работе ПВО
15 декабря 202401:01
Очевидцы заявили, что над Сочи произошли взрывы, сообщает Telegram-канал Shot.
По их словам, сработала система противовоздушной обороны. Несколько взрывов произошло над Лазаревским районом. Кроме того, о громких звуках рассказали жители поселка Вардане. По предварительным данным, в акватории Черного моря сбиты беспилотники.
Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада
- Украина: Сбитый у Херсона летчик применял иностранные средства поражения
- СМИ: Очевидцы заявили о взрывах над Сочи и работе ПВО
- В российских детских садах предложили обучать детей истории
- Пять мирных жителей пострадали в результате атаки ВСУ по Горловке
- Украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области
- Основатель Mango Исак Андик погиб в горах в Испании
- В Хабаровском крае бродячие собаки напали на школьников
- Книга о Тейлор Свифт вышла в России
- Группа Юлии Пересильд «Мандрагора» выпустила дебютный новогодний сингл
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru