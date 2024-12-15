СМИ: Очевидцы заявили о взрывах над Сочи и работе ПВО

Очевидцы заявили, что над Сочи произошли взрывы, сообщает Telegram-канал Shot.

По их словам, сработала система противовоздушной обороны. Несколько взрывов произошло над Лазаревским районом. Кроме того, о громких звуках рассказали жители поселка Вардане. По предварительным данным, в акватории Черного моря сбиты беспилотники.

Ранее стало известно, что украинский БПЛА атаковал школьный автобус в Запорожской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:ВСУРоссийская АрмияПВОСочи

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