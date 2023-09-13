СМИ: Обрушение произошло на шахте на севере Турции

По информации турецких СМИ, в результате обрушения есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что число погибших в городе Дерна, расположенном на северо-востоке Ливии, составляет не менее шести тысяч.

Президент РФ Владимир Путин направил председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи телеграму, в которой выразил соболезнования в связи большим числом погибших и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения на северо-востоке страны, сообщает ОТР.

