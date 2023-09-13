СМИ: Обрушение произошло на шахте на севере Турции
Порядка 300 горняков находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, сообщает местное телевидение со ссылкой на власти.
По информации турецких СМИ, в результате обрушения есть пострадавшие.
Ранее стало известно, что число погибших в городе Дерна, расположенном на северо-востоке Ливии, составляет не менее шести тысяч.
Президент РФ Владимир Путин направил председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи телеграму, в которой выразил соболезнования в связи большим числом погибших и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения на северо-востоке страны, сообщает ОТР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru