СМИ: Обрушение произошло на шахте на севере Турции

Порядка 300 горняков находятся в шахте на севере Турции, где произошло обрушение, сообщает местное телевидение со ссылкой на власти.

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По информации турецких СМИ, в результате обрушения есть пострадавшие.

Ранее стало известно, что число погибших в городе Дерна, расположенном на северо-востоке Ливии, составляет не менее шести тысяч.

Президент РФ Владимир Путин направил председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи телеграму, в которой выразил соболезнования в связи большим числом погибших и масштабными разрушениями в результате урагана и наводнения на северо-востоке страны, сообщает ОТР.

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