СМИ: Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 1037
Количество погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 1037, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные МВД.
Уточняется, что еще 1024 человека пострадали в результате разгула стихии.
Землетрясение произошло ночью с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Российское посольство в Рабате и Генконсульство в Касабланке поддерживают постоянный контакт с марокканскими властями и подтвердили отсутствие российских граждан среди пострадавших, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 1037
- «Паровоз» зерновой сделки. Россия позволяет Турции набирать политические очки
- В Норвегии заявили, что не готовы к полному запрету на въезд россиян в страну
- Мэру Харькова пришлось оправдываться за слова о русском языке
- Мишустин проголосовал онлайн на выборах мэра Москвы
- Захарова: Россияне не пострадали в результате землетрясения в Марокко
- «Заботиться о своей чести». Россия строит отношения с Арменией на фоне роста влияния Франции и США
- Владимир Путин и Сергей Собянин открыли финишный участок МСД
- ВСУ обстреляли село Зерново в Брянской области
- Важнее Украины? Политики в России обсуждают значение декларации саммита G20
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru