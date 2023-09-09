СМИ: Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 1037

Количество погибших в результате землетрясения в Марокко увеличилось до 1037, сообщает телеканал Al-Arabiya со ссылкой на данные МВД.

Число жертв землетрясения в Марокко увеличилось до 632

Уточняется, что еще 1024 человека пострадали в результате разгула стихии.

Землетрясение произошло ночью с 8 на 9 сентября в центральных районах Марокко с эпицентром в регионе Марракеш-Сафи, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Российское посольство в Рабате и Генконсульство в Касабланке поддерживают постоянный контакт с марокканскими властями и подтвердили отсутствие российских граждан среди пострадавших, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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ФОТО: Sputnik/РИА Новости
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