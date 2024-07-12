СМИ: Оба черных ящика нашли на месте падения самолета SSJ-100 в Подмосковье
Оба черных ящика найдены на месте падения самолета SSJ-100 в Московской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, состояние приборов удовлетворительное.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета в Подмосковье.
Ранее заведующий кафедрой «Безопасность полетов в гражданской авиации» Санкт-Петербургского государственного университета, штурман Анатолий Костылев заявил «Радиоточке НСН», что пилоты потерпевшего крушение под Коломной лайнера Sukhoi Superjet 100 сделали все возможное, чтобы избежать катастрофы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru