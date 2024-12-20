СМИ: Новошахтинский НПЗ остановил работу после атаки беспилотников
Обе установки первичной переработки нефти Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода были остановлены после атаки дронов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Мощность запущенного в 2009 году крупнейшего НПЗ на юге России достигает 5,6 млн тонн нефти в год. Он был атакован беспилотниками в ночь на 19 декабря.
В результате прилета получила повреждения одна установка АВТ-2,5-2, на которую приходится половина мощности НПЗ. Вторая установка была отключена из-за возгорания нефтепродуктового резервуара.
Ранее сообщалось, что пожар на Новошахтинском НПЗ вспыхнул из-за упавших осколков беспилотника. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru