СМИ: Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим пассажиром
Власти Норвегии отказали в экстренной посадке самолету, летевшему из Москвы, с умирающим пассажиром на борту. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
По данным СМИ, инцидент произошел накануне с рейсом Nordwind Airlines из российской столицы до кубинского Варадеро.
«После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение», — пишет Shot.
Отмечается, что пилотам не разрешили сесть в одном их ближайших норвежских аэропортов. Борт развернули и направили обратно в Москву, отмечает телеканал «360». При этом власти Норвегии заявили, что позволили самолету использовать воздушное пространство страны, чтобы долететь обратно быстрее.
Самолет успешно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, пишет Ura.ru. Пострадавший пассажир был в сознании, его увезли на машине скорой помощи.
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