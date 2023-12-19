СМИ: Норвегия отказала в посадке российскому самолету с умирающим пассажиром

По данным СМИ, инцидент произошел накануне с рейсом Nordwind Airlines из российской столицы до кубинского Варадеро.

«После нескольких часов полета одному из мужчин на борту стало плохо: у него открылась язва и началось внутреннее кровотечение», — пишет Shot.

Отмечается, что пилотам не разрешили сесть в одном их ближайших норвежских аэропортов. Борт развернули и направили обратно в Москву, отмечает телеканал «360». При этом власти Норвегии заявили, что позволили самолету использовать воздушное пространство страны, чтобы долететь обратно быстрее.

Самолет успешно приземлился в столичном аэропорту Шереметьево, пишет Ura.ru. Пострадавший пассажир был в сознании, его увезли на машине скорой помощи.

