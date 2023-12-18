Норвегия разрешила самолету из РФ пролет над своей территорией из-за ЧП

Власти Норвегии разрешили самолету авиакомпании Nordwind Airlines вернуться в Москву через воздушное пространство королевства из-за экстренной медицинской ситуации на борту, сообщает телеканал NRK.

Самолет следовал из Москвы в курортный город Варадеро на Кубе. Из-за нештатной ситуации борт был вынужден вернуться обратно.

Норвегия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в феврале 2022 года.

Ранее пассажирский самолет, летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана, передает «Радиоточка НСН».

