Норвегия разрешила самолету из РФ пролет над своей территорией из-за ЧП
18 декабря 202319:53
Власти Норвегии разрешили самолету авиакомпании Nordwind Airlines вернуться в Москву через воздушное пространство королевства из-за экстренной медицинской ситуации на борту, сообщает телеканал NRK.
Самолет следовал из Москвы в курортный город Варадеро на Кубе. Из-за нештатной ситуации борт был вынужден вернуться обратно.
Норвегия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов в феврале 2022 года.
Ранее пассажирский самолет, летевший из Москвы в Ереван, совершил посадку в Тбилиси из-за густого тумана, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru