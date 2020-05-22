СМИ: Никто не выжил в разбившемся в Пакистане самолете

В результате крушения самолёта Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» никто не выжил. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление мэра пакистанского города Карачи Васима Ахтара. По уточненным данным, которые привел Ахтар, на борту лайнера находились 107 человек.

Также мэр города отметил, что в результате авиакатастрофы на земле был разрушены пять или шесть домов.