СМИ: Никто не выжил в разбившемся в Пакистане самолете
В результате крушения самолёта Airbus A320 авиакомпании «Пакистанские международные авиалинии» никто не выжил. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявление мэра пакистанского города Карачи Васима Ахтара. По уточненным данным, которые привел Ахтар, на борту лайнера находились 107 человек.
Также мэр города отметил, что в результате авиакатастрофы на земле был разрушены пять или шесть домов.
Ранее НСН писала, что по факту крушения пассажирского самолета Airbus A-320 под Карачи будет начато немедленное расследование. Об этом заявил премьер-министр Пакистана Имран Хан. В своём Twitter он написал, что шокирован и опечален произошедшим, отмечает РИА Новости.
В пятницу, 22 мая, стало известно, что самолет, выполняющий рейс из Лахора, разбился недалеко от аэропорта Карачи.
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