СМИ: Несколько студентов пострадали после нападения собаки на лекции во Владикавказе

На распространившихся в Сети кадрах видно, как агрессивное животное кидается на студентов в халатах прямо в аудитории. При этом молодые люди пытаются от нее отбиться – пинают ногами и бьют тетрадками, один юноша падает на пол.

Уточняется, что у пострадавших возьмут анализы на бешенство.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы за выгул собак без поводка и намордника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

