СМИ: Несколько студентов пострадали после нападения собаки на лекции во Владикавказе
Несколько человек госпитализированы после того, как забежавшая в Северо-Осетинскую медакадемию (СОГМА) собака напала на студентов, сообщил Telegram-канал 112.
На распространившихся в Сети кадрах видно, как агрессивное животное кидается на студентов в халатах прямо в аудитории. При этом молодые люди пытаются от нее отбиться – пинают ногами и бьют тетрадками, один юноша падает на пол.
Уточняется, что у пострадавших возьмут анализы на бешенство.
Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы за выгул собак без поводка и намордника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru