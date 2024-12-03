СМИ: Несколько студентов пострадали после нападения собаки на лекции во Владикавказе

Несколько человек госпитализированы после того, как забежавшая в Северо-Осетинскую медакадемию (СОГМА) собака напала на студентов, сообщил Telegram-канал 112.

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На распространившихся в Сети кадрах видно, как агрессивное животное кидается на студентов в халатах прямо в аудитории. При этом молодые люди пытаются от нее отбиться – пинают ногами и бьют тетрадками, один юноша падает на пол.

Уточняется, что у пострадавших возьмут анализы на бешенство.

Ранее Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект, устанавливающий штрафы за выгул собак без поводка и намордника, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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