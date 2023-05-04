Орнитолог отверг возможность использования орлов в борьбе с беспилотниками
Орлы поддаются дрессировке, но использовать их в борьбе с дронами невозможно, сказал НСН Александр Сорокин.
Попытки использовать птиц в военных целях предпринимались за рубежом, однако ни в одной стране мира этот эксперимент так и не увенчался успехом. Об этом НСН заявил руководитель научно-методического центра «Биоразнообразие», орнитолог Александр Сорокин.
Ранее первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в ответ на атаку беспилотников на Кремль предложил сформировать эскадрилью орлов-перехватчиков дронов для защиты важных объектов инфраструктуры. Об этом сообщило агентство РИА Новости. По мнению Сорокина, задействовать орлов в борьбе с беспилотниками невозможно.
«Это все из области фантастики. За рубежом пробовали это делать, что-то даже получалось, но нигде птицы не были поставлены на службу в Вооруженных силах. Гораздо лучше работают технические средства. Вообще орлов можно обучить, они поддаются дрессировке. Но, во-первых, их можно травмировать винтом летательного аппарата, во-вторых, у беспилотника скорость может быть выше, чем у орла, птица просто не сможет его догнать», — сказал орнитолог.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Россия ответит на атаку беспилотников на Кремль, когда посчитает необходимым. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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