Угрозы минирования поступили 15 аэропортам Франции

При этом, было принято решение об эвакуации людей только из аэропортов Бордо, Безье и Базель-Мюлуз-Фрайбург. По информации телеканала BFMTV, пассажиры и персонал были также выведены в Тарбе и Ренне.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за последние дни во Франции резко участились ложные сообщения о минировании различных объектов, в том числе, транспортных. Угрозы начали поступать после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас на севере страны.

Он убил учителя литературы, трое человек были ранены. Вслед за этим на территории Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы.

