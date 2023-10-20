Угрозы минирования поступили 15 аэропортам Франции
Как минимум 15 аэропортов во Франции получили предупреждения об угрозе взрыва. Такую информацию распространило Главное управление гражданской авиации, сообщает Le Parisien.
Сначала анонимные угрозы поступили в адрес восьми воздушных гаваней - Лилль, Ренн, Бове, Тарб, Нант, Безье, По и Брест. Через некоторое время аналогичные предупреждения были разосланы в аэропорты Тулузы, Лиона, Бордо, Биаррица, Каркассона, Ниццы. Также угроза пришла в адрес Базель-Мюлуз-Фрайбург на границе со Швейцарией.
При этом, было принято решение об эвакуации людей только из аэропортов Бордо, Безье и Базель-Мюлуз-Фрайбург. По информации телеканала BFMTV, пассажиры и персонал были также выведены в Тарбе и Ренне.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за последние дни во Франции резко участились ложные сообщения о минировании различных объектов, в том числе, транспортных. Угрозы начали поступать после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас на севере страны.
Он убил учителя литературы, трое человек были ранены. Вслед за этим на территории Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рэпер Гуф официально развелся с женой
- В Тель-Авиве накрыли столы для будущих освобожденных из сектора Газа заложников
- Президент Латвии пригрозил закрыть для российских кораблей Балтийское море
- Путин расширил центральный аппарат Росгвардии
- Угрозы минирования поступили 15 аэропортам Франции
- «Не проверяла»: Медведева ответила на вопрос о сексе перед соревнованиями
- В Польше ребенок принес в детский сад самокрутку с марихуаной
- Уже шесть тысяч россиян вернулись из Израиля с 9 октября
- The Rolling Stones выпустили альбом «Hackney Diamonds»
- МО: ВС РФ ударами ракет и БПЛА уничтожили подразделения «Азова» и наемников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru