Угрозы минирования поступили 15 аэропортам Франции

Как минимум 15 аэропортов во Франции получили предупреждения об угрозе взрыва. Такую информацию распространило Главное управление гражданской авиации, сообщает Le Parisien.

Сначала анонимные угрозы поступили в адрес восьми воздушных гаваней - Лилль, Ренн, Бове, Тарб, Нант, Безье, По и Брест. Через некоторое время аналогичные предупреждения были разосланы в аэропорты Тулузы, Лиона, Бордо, Биаррица, Каркассона, Ниццы. Также угроза пришла в адрес Базель-Мюлуз-Фрайбург на границе со Швейцарией.

Франция намерена выслать склонных к радикальной идеологии россиян

При этом, было принято решение об эвакуации людей только из аэропортов Бордо, Безье и Базель-Мюлуз-Фрайбург. По информации телеканала BFMTV, пассажиры и персонал были также выведены в Тарбе и Ренне.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за последние дни во Франции резко участились ложные сообщения о минировании различных объектов, в том числе, транспортных. Угрозы начали поступать после нападения 13 октября 20-летнего злоумышленника с ножом в учебном заведении в коммуне Аррас на севере страны.

Он убил учителя литературы, трое человек были ранены. Вслед за этим на территории Франции был введен максимальный уровень террористической угрозы.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: toulouse.aeroport.fr
ТЕГИ:Угроза ВзрываФранцияАэропорты

Горячие новости

Все новости

партнеры