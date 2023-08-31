СМИ: неизвестный попытался сжечь рельсосмазывающий шкаф под Белгородом

По информации СМИ, инцидент произошёл на перегоне Старый Оскол – Пост 90 км в Старооскольском районе. Около трёх часов ночи неизвестный пробрался к шкафу с насосной станцией и баллоном со специальной смазкой внутри.

Уточняется, что злоумышленнику удалось поджечь шкаф, но полностью оборудование не выгорело, а на движение поездов инцидент не повлиял.

Ранее стало известно, что два росгвардейца получили ранения в ходе боя с украинскими диверсантами в Брянской области, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

