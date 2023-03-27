СМИ: неизвестный попытался проникнуть в квартиру Олафа Шольца

Собеседник издания утверждает, что инцидент произошёл вечером 26 марта, когда политик находился на заседании в Ведомстве федерального канцлера в Берлине.

По его словам, человек в маске, перчатках, толстовке с капюшоном и с налобным фонарем, скрылся когда его заметили. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения и объявила розыск подозреваемого. Также были усилены меры безопасности в здании.

Ранее в Лос-Анджелесе взлому с ограблением подвергся семейный дом американской певицы Билли Айлиш, подозреваемый задержан, пишут «Известия».