СМИ: неизвестный попытался проникнуть в квартиру Олафа Шольца
Неизвестный попытался проникнуть в квартиру канцлера Германии Олафа Шольца в Потсдаме, сообщает Der Spiegel со ссылкой на источники в органах безопасности.
Собеседник издания утверждает, что инцидент произошёл вечером 26 марта, когда политик находился на заседании в Ведомстве федерального канцлера в Берлине.
По его словам, человек в маске, перчатках, толстовке с капюшоном и с налобным фонарем, скрылся когда его заметили. Полиция изъяла записи с камер видеонаблюдения и объявила розыск подозреваемого. Также были усилены меры безопасности в здании.
Ранее в Лос-Анджелесе взлому с ограблением подвергся семейный дом американской певицы Билли Айлиш, подозреваемый задержан, пишут «Известия».
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