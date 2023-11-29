СМИ: Неизвестный напал на школу на северо-востоке Польши

Неизвестный мужчина совершил нападение на школу на северо-востоке Польши, сообщила радиостанция RMF FM.

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По информации СМИ, мужчина с ножом напал на районный школьный комплекс в Кадзидло недалеко от города Остроленки. Как минимум два человека пострадали.

Сейчас нападавший задержан, им оказался 18-летний учащийся этой школы.

Ранее в Дублине состоялись протесты после нападения на школьниц, напоминает RT.

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:ШколаНападениеПолицияПольша

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