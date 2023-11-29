СМИ: Неизвестный напал на школу на северо-востоке Польши
29 ноября 202317:22
Неизвестный мужчина совершил нападение на школу на северо-востоке Польши, сообщила радиостанция RMF FM.
По информации СМИ, мужчина с ножом напал на районный школьный комплекс в Кадзидло недалеко от города Остроленки. Как минимум два человека пострадали.
Сейчас нападавший задержан, им оказался 18-летний учащийся этой школы.
Ранее в Дублине состоялись протесты после нападения на школьниц, напоминает RT.
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- СМИ: Неизвестный напал на школу на северо-востоке Польши
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru