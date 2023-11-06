СМИ: В Иерусалиме подросток с ножом напал на полицейских

Житель арабского квартала Аль-Иссавия в Восточном Иерусалиме напал на полицейских, сообщает газета Times of Israel.

Подросток отомстил за младшего брата и избил битой троих учащихся

Издание уточняет, что на стражей порядка напал 16-летний подросток, которого застрелили правоохранители.

Отмечается, что врачи оценивают состояние раненой женщины-полицейского, как тяжёлое, а её напарник-мужчина получил легкие ранения.

Ранее МИД Израиля призвал граждан страны покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападения на них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Ариэль Спорн
ТЕГИ:ПолицияНападениеИерусалим

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