СМИ: В Иерусалиме подросток с ножом напал на полицейских

Издание уточняет, что на стражей порядка напал 16-летний подросток, которого застрелили правоохранители.

Отмечается, что врачи оценивают состояние раненой женщины-полицейского, как тяжёлое, а её напарник-мужчина получил легкие ранения.

Ранее МИД Израиля призвал граждан страны покинуть Египет и Иорданию из-за риска нападения на них, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».