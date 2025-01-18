СМИ: Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве

По данным издания, в результате инцидента на улице Левонтин пострадали несколько человек. Одного мужчину госпитализировали с серьезными ранениями.

Как отмечает издание Ynet, произошедшее расценивается как предполагаемый террористический акт.

Ранее в результате стрельбы перед зданием Верховного суда в Тегеране погибли погибли двое судей, Telegram-канал «Радиоточка НСН».