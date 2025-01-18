СМИ: Неизвестный напал на прохожих с ножом в Тель-Авиве
18 января 202518:33
Злоумышленник с ножом напал на прохожих в Тель-Авиве, передает The Jerusalem Post.
По данным издания, в результате инцидента на улице Левонтин пострадали несколько человек. Одного мужчину госпитализировали с серьезными ранениями.
Как отмечает издание Ynet, произошедшее расценивается как предполагаемый террористический акт.
Ранее в результате стрельбы перед зданием Верховного суда в Тегеране погибли погибли двое судей, Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru