СМИ: Неизвестный изнасиловал 15-летнюю девочку в Москве

Вооружённый ножом мужчина подкараулил 15-летнюю девочку у станции метро «Выхино» и надругался над ней, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, злоумышленник заставил жертву пройти с ним по незнакомому адресу, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Инцидент произошёл 30 августа. Судя по всему, насильник пока не задержан. Как отмечается в материале, правоохранители проводят проверку.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ИзнасилованиеПодросткиМосква
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