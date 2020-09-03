СМИ: Неизвестный изнасиловал 15-летнюю девочку в Москве

Вооружённый ножом мужчина подкараулил 15-летнюю девочку у станции метро «Выхино» и надругался над ней, сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, злоумышленник заставил жертву пройти с ним по незнакомому адресу, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Инцидент произошёл 30 августа. Судя по всему, насильник пока не задержан. Как отмечается в материале, правоохранители проводят проверку.

