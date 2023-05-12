СМИ: Неизвестный дрон застрял на дереве в Москве
12 мая 202313:55
Неизвестный беспилотник застрял на дереве в Москве. Как сообщает Telegram-канал SHOT, инцидент произошёл в парке Покровское-Стрешнево.
По данным канала, подозрительный дрон заметили гуляющие. Источник отмечает, что идёт розыск владельца беспилотника.
Ранее в ГУ МВД по Москве предупредили об административной и уголовной ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства, сообщает RT. В столице действует запрет на запуск дронов.
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru