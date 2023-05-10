Под Белгородом сдетонировали и упали два беспилотника
Над частным сектором Белгородского района упали два дрона, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, пострадавших в результате детонации и падения беспилотников нет.
Гладков сообщил о повреждении двух домовладений: у них выбиты окна и посечены заборы. Также задело один автомобиль.
По словам губернатора, на место происшествия выехали оперативные службы.
Украинские войска 9 мая обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. В двух домовладениях произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 405 / сут.
Умерли
399 тыс.+24 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+3 278 / сут.
- Пригожин: ЧВК «Вагнер» продвинулась в Артемовске на 170 метров
- Под Белгородом сдетонировали и упали два беспилотника
- В Швейцарии заявили о хранении более $8 млрд активов ЦБ РФ
- СМИ: в Артемовске убит замкомандира группы элитного спецназа Украины
- По Израилю из сектора Газа выпустили более 400 ракет
- Суд в Бразилии пригрозил заблокировать Telegram
- Le Figaro: Россия применила на Украине революционный танк «Армата»
- СМИ: дрон ВСУ пытался атаковать воинскую часть в Курской области
- Дефицит российского бюджета составил 3,4 трлн рублей
- Минфин: нефтегазовые доходы бюджета сократились на 52%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru