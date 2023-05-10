Под Белгородом сдетонировали и упали два беспилотника

По предварительным данным, пострадавших в результате детонации и падения беспилотников нет.

Гладков сообщил о повреждении двух домовладений: у них выбиты окна и посечены заборы. Также задело один автомобиль.



По словам губернатора, на место происшествия выехали оперативные службы.

Украинские войска 9 мая обстреляли село Сподарюшино в Грайворонском городском округе Белгородской области. В двух домовладениях произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».

