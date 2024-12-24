СМИ: Неизвестный бросил коктейль Молотова в полицейскую машину в центре Москвы
Неизвестный кинул коктейль Молотова в полицейскую машину в центре Москвы, передает Telegram-канал Baza.
По данным СМИ, инцидент произошел около 17 часов вечера у здания ОВД «Арбат». В настоящий момент территорию оцепили.
Злоумышленника задержали. По предварительным данным, он стал жертвой телефонных мошенников.
Ранее доктор юридических наук, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев заявил «Радиоточке НСН», что пенсионерам, которые поджигают банкоматы и другие объекты в России, не стоит ожидать снисхождения от правоохранительных органов, они будут наказаны в соответствии с законом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru