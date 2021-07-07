СМИ: неизвестные в Тюмени захватили заложников в Сбербанке

В Тюмени неизвестные захватили заложников в здании Сбербанка. Полиция и Росгвардия оцепили офис Сбербанка на Червишевском тракте. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на очевидцев.

Задержан грабитель, взявший заложников в банке в Миннесоте

По их данным, движение транспорта в районе финансового учреждения перекрыто. В банк никого не пускают.

По информации очевидцев, в банке удерживаются как минимум два человека.

Официальной информации об этом пока не поступало.



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ФОТО: РИА Новости/Евгений Одиноков
ТЕГИ:ТюменьЗаложникиСбербанк
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