Задержан грабитель, взявший заложников в банке в Миннесоте

Происшествие случилось в городе Сент-Клауд. В заложниках у грабителя находилось пять человек. Как сообщил представитель банка, подозреваемый — мужчина. Предполагается, что он был вооружен.

Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание. Полицейские вели переговоры с грабителем на протяжении восьми часов. Задержать преступника удалось, когда все заложники покинули здание. Сотрудники банка находятся в безопасности, никто не пострадал.

