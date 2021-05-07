Задержан грабитель, взявший заложников в банке в Миннесоте
Грабитель, захвативший заложников в отделении банка Wells Fargo в американском штате Миннесота, задержан. Об это сообщила радиостанция WCCO.
Происшествие случилось в городе Сент-Клауд. В заложниках у грабителя находилось пять человек. Как сообщил представитель банка, подозреваемый — мужчина. Предполагается, что он был вооружен.
Сотрудники правоохранительных органов оцепили здание. Полицейские вели переговоры с грабителем на протяжении восьми часов. Задержать преступника удалось, когда все заложники покинули здание. Сотрудники банка находятся в безопасности, никто не пострадал.
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