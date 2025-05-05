СМИ: Неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале

Отмечается, что преступники скрылись на служебном автомобиле. Впоследствии один из стрелков был ликвидирован, ранения также получила 12-летняя девочка, сообщил Telegram-канал Mash. Район, где было совершено преступление, оцеплен.

Ранее три человека погибли при обстреле автомобиля на трассе в Ингушетии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



