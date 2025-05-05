СМИ: Неизвестные открыли огонь по сотрудникам ДПС в Махачкале

Двое неизвестных открыли шквальный огонь по троим сотрудникам ДПС на улице Керимова в Махачкале, как минимум двое из полицейских погибли. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

В Ингушетии при обстреле машины погиб сотрудник ППС и его родственники

Отмечается, что преступники скрылись на служебном автомобиле. Впоследствии один из стрелков был ликвидирован, ранения также получила 12-летняя девочка, сообщил Telegram-канал Mash. Район, где было совершено преступление, оцеплен.

Ранее три человека погибли при обстреле автомобиля на трассе в Ингушетии. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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