В Ингушетии при обстреле машины погиб сотрудник ППС и его родственники
Три человека погибли при обстреле автомобиля на трассе в Ингушетии. Об этом заявили в управлении МВД по республике.
Ранее правоохранители сообщили, что вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э» регионального МВД, погиб один полицейский и двое гражданских лиц.
«Предварительно установлено, что сегодня около 21.40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД "Кавказ" и автодороги "Назрань-Магас", неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль, в результате... трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения», — указали в ГУМВД.
Как отметили в ведомстве, погибшие — родственники, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы и в момент ЧП находился вне службы.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, а также незаконном обороте оружия. Прокурор Ингушетии взял расследование на контроль.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru