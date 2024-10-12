В Ингушетии при обстреле машины погиб сотрудник ППС и его родственники

Три человека погибли при обстреле автомобиля на трассе в Ингушетии. Об этом заявили в управлении МВД по республике.

Ранее правоохранители сообщили, что вечером 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками центра «Э» регионального МВД, погиб один полицейский и двое гражданских лиц.

«Предварительно установлено, что сегодня около 21.40 в городе Назрани, возле пересечения ФАД "Кавказ" и автодороги "Назрань-Магас", неизвестные совершили вооруженное нападение на автомобиль, в результате... трое находящихся внутри мужчин получили смертельные ранения», — указали в ГУМВД.

Как отметили в ведомстве, погибшие — родственники, один из них был сотрудником патрульно-постовой службы и в момент ЧП находился вне службы.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей, а также незаконном обороте оружия. Прокурор Ингушетии взял расследование на контроль.

