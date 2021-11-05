СМИ: Неизвестные открыли огонь на территории отеля в Мексике

Неизвестные открыли огонь на территории отеля на курорте Канкун в южном штате Мексики Кинтана-Роо. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

По предварительным данным, обошлось без жертв. На место происшествия прибыла полиция.

Ранее в четверг сообщалось, что стрельба произошла в подмосковных Химках, в результате которой погиб один человек.









