Человек погиб при стрельбе в подмосковных Химках

Стрельба произошла в подмосковных Химках, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестно, кто был организатором стрельбы. Отмечается, что стрелявшие скрылись на машине. В настоящее время ведутся их поиски.

Еще один человек был ранен. Его состояние не уточняется.




Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:Стрельба
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры