Человек погиб при стрельбе в подмосковных Химках
4 ноября 202123:46
Стрельба произошла в подмосковных Химках, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Неизвестно, кто был организатором стрельбы. Отмечается, что стрелявшие скрылись на машине. В настоящее время ведутся их поиски.
Еще один человек был ранен. Его состояние не уточняется.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,7 млн+40 217 / сут.
Умерли
243 тыс.+1 195 / сут.
Выздоровели
7,5 млн+31 928 / сут.
- Человек погиб при стрельбе в подмосковных Химках
- Администрация США назвала ключевым приоритетом выявление истоков коронавируса
- «Локомотив» сыграл вничью с «Галатасараем» в Лиге Европы УЕФА
- В Грузии считают, что Украина не запросит передачу Саакашвили
- СМИ: в Мадриде машина сбила группу детей
- В Москве остановился рост числа госпитализаций с коронавирусом
- В подмосковном Чехове из психбольницы сбежал человек
- Драгоценный конфискат. Во Франции с молотка уйдут 300 предметов
- Россиянка завоевала золото на чемпионате Европы
- СМИ: Российское судно в Дании может быть арестовано за долги
4 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru