Человек погиб при стрельбе в подмосковных Химках

Стрельба произошла в подмосковных Химках, в результате которой погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестно, кто был организатором стрельбы. Отмечается, что стрелявшие скрылись на машине. В настоящее время ведутся их поиски.

Еще один человек был ранен. Его состояние не уточняется.









