СМИ: неизвестные атаковали российскую воинскую часть рядом с Украиной
Неизвестные напали на воинскую часть в Брянской области, после чего скрылись, сообщает Telegram-канал «Mash».
По данным канала, инцидент произошёл в Клинцах, где служат контрактники. На войсковую часть, расположенную рядом с российско-украинской границей, атаковали июля трое мужчин в масках.
По словам местных жителей, один из нападавших был ранен ответным огнем. В настоящее время силовики ведут поиск преступников.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что территория его региона была подвергнута артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщает «Свободная пресса».
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