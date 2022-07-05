СМИ: неизвестные атаковали российскую воинскую часть рядом с Украиной

Неизвестные напали на воинскую часть в Брянской области, после чего скрылись, сообщает Telegram-канал «Mash».

СК возбудил уголовное дело после нападения украинских военных на нефтебазу в Белгороде

По данным канала, инцидент произошёл в Клинцах, где служат контрактники. На войсковую часть, расположенную рядом с российско-украинской границей, атаковали июля трое мужчин в масках.

По словам местных жителей, один из нападавших был ранен ответным огнем. В настоящее время силовики ведут поиск преступников.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что территория его региона была подвергнута артиллерийскому обстрелу со стороны Украины, сообщает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:Военная БазаГраница Между Россией И УкраинойБрянская ОбластьНападение
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры