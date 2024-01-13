Пожар на складе в Петербурге локализовали
13 января 202411:34
Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован на площади 70 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.
При этом на площади 40 кв.м произошло обрушение, уточняют в ведомстве.
Пожар локализовали в 10:55 (мск). Спасатели и пожарные продолжают ликвидировать огонь.
Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 50 тыс. кв. м., ликвидацией пожара занимались 270 человек и 57 единиц техники, возгорание имеет 5-ый класс сложности.
Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту возгорания, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru