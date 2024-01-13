Пожар на складе в Петербурге локализовали

Пожар на складе Wildberries в Петербурге локализован на площади 70 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС России.

При этом на площади 40 кв.м произошло обрушение, уточняют в ведомстве.

Площадь пожара на складах в Петербурге увеличилась до 50 тысяч «квадратов»

Пожар локализовали в 10:55 (мск). Спасатели и пожарные продолжают ликвидировать огонь.

Ранее сообщалось, что площадь возгорания составила 50 тыс. кв. м., ликвидацией пожара занимались 270 человек и 57 единиц техники, возгорание имеет 5-ый класс сложности.

Прокуратура Пушкинского района начала проверку по факту возгорания, пишет RT.



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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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