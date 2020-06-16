СМИ: Нефтепровод прорвало в Свердловской области
Прорыв нефтепровода произошёл во вторник в Сосьвинском районе Свердловской области. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его информации, это случилось на 839-м километре нефтетрассы «Транснефть-Сибирь», в районе посёлков Кошай и Восточный.
В начале июня прорвало нефтепровод в Пермском крае, а за несколько дней до этого из резервуара под Норильском вытекло 20 тысяч тонн дизельного топлива. Оно попало две местные реки, что привело к экологической катастрофе. Был объявлен режим ЧС федерального масштаба.
Как сообщили в Морспасслужбе России, В районе реки Амбарной собрано уже 26 тысяч кубометров нефтеводяной смеси, передаёт RT.
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