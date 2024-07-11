СМИ: Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере государства из-за ударов молний во время дождя. Об этом сообщила местная газета India Today.
Согласно данным, местные жители погибли в разных районах штата. Отмечается, что инциденты происходят на фоне наводнений, которые привели к остановке нормальной жизни в Уттар-Прадеш.
Газета указала, что жертвами инцидентов в основном оказывались работники ферм и люди, которые укрывались от дождя под деревьями. Самое большое число погибших, 11 человек, было зарегистрировано в городе Пратапгарх. Кроме того, десятки людей в регионе получили ожоги.
Ранее сообщалось, что удар молнии стал причиной гибели гражданки России в Казахстане, передает «Радиоточка НСН».
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