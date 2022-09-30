СМИ: Не менее 20 человек погибли при взрыве в образовательном центре в Кабуле

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, ЧП произошло в западном районе Дашт-и-Барчи. Взрыв прогремел во время экзаменов.

Представитель МВД Афганистана Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, других деталей не приводится. По некоторым данным, инцидент произошел после атаки беспилотника, пишет РИА ФАН.

По данным телеканала Al Jazeera, в результате ЧП погибли по меньшей мере 20 человек, еще 35 получили ранения. Как сообщил источник, взрыв совершил террорист-смертник, пишет RT.

