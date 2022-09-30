СМИ: Не менее 20 человек погибли при взрыве в образовательном центре в Кабуле
Взрыв прогремел в образовательном центре в Кабуле, по предварительным данным, есть погибшие и пострадавшие.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источники, ЧП произошло в западном районе Дашт-и-Барчи. Взрыв прогремел во время экзаменов.
Представитель МВД Афганистана Абдул Нафи Таккур подтвердил факт взрыва, других деталей не приводится. По некоторым данным, инцидент произошел после атаки беспилотника, пишет РИА ФАН.
По данным телеканала Al Jazeera, в результате ЧП погибли по меньшей мере 20 человек, еще 35 получили ранения. Как сообщил источник, взрыв совершил террорист-смертник, пишет RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
20,9 млн+38 739 / сут.
Умерли
387 тыс.+109 / сут.
Выздоровели
20,0 млн+57 937 / сут.
- Режим ограничения полетов в 11 аэропортов России продлили до 10 октября
- Посольство РФ призвало США не сомневаться в решимости России защищать свой суверенитет
- В ДНР национализировали имущество украинских олигархов
- СМИ: Не менее 20 человек погибли при взрыве в образовательном центре в Кабуле
- Глава Бурятии сообщил о завершении мобилизационных мероприятий в регионе
- Мошенники начали красть деньги у россиян, обещая выплаты по мобилизации
- Гладков: В Белгороде сработала система ПВО
- Силуанов: Дефицит бюджета в 2022 году превысит 0,9% ВВП
- В Госдуме попросили мобилизовывать медиков в соответствии с их специализацией
- СМИ: 30 сентября в СБ ООН состоится голосование по осуждающей референдумы резолюции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru