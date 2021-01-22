СМИ назвали возможную причину крушения индонезийского Boeing

Одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя, сообщили опрошенные газетой The Wall Street Journal эксперты.

Специалисты считают, что управление самолетом могло быть серьезно затруднено из-за того, что пилот не отключил систему автоматического контроля. Она регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей.

Извлечены данные «черного ящика» упавшего в воду самолета в Индонезии

Отмечается, что окончательные выводы о причинах крушения пока делать рано. Представители авиакомпании не подтвердили мнение опрошенных собеседников издания.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

Фото: instagram.com/@ragam_peristiwa
ТЕГИ:ИндонезияКрушение Boeing
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры