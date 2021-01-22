СМИ назвали возможную причину крушения индонезийского Boeing

Пентагон оценил решение Байдена продлить ракетный договор с Россией За инаугурацией Джо Байдена наблюдали почти 40 миллионов телезрителей СМИ: Пакистан получил запрос на регистрацию вакцины «Спутник V» Почти треть россиян не согласны платить за высшее образование