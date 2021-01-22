СМИ назвали возможную причину крушения индонезийского Boeing
Одной из причин катастрофы самолета Boeing 737-524 авиакомпании Sriwijaya Air могли стать неполадки автоматической системы контроля работы двигателя, сообщили опрошенные газетой The Wall Street Journal эксперты.
Специалисты считают, что управление самолетом могло быть серьезно затруднено из-за того, что пилот не отключил систему автоматического контроля. Она регулирует подачу топлива и тягу при работе одного из двигателей.
Отмечается, что окончательные выводы о причинах крушения пока делать рано. Представители авиакомпании не подтвердили мнение опрошенных собеседников издания.
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