Извлечены данные «черного ящика» упавшего в воду самолета в Индонезии

Экспертам в Индонезии удалось извлечь данные из «черного ящика» упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на комитет по безопасности на транспорте страны.

Во вторник водолазы извлекли бортовой самописец для фиксации параметров полета со дна моря. Отмечается, что все 330 параметров «черного ящика» находятся в хорошем состоянии.