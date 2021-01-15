Извлечены данные «черного ящика» упавшего в воду самолета в Индонезии
Экспертам в Индонезии удалось извлечь данные из «черного ящика» упавшего в море самолета авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на комитет по безопасности на транспорте страны.
Во вторник водолазы извлекли бортовой самописец для фиксации параметров полета со дна моря. Отмечается, что все 330 параметров «черного ящика» находятся в хорошем состоянии.
В настоящее время продолжаются поиски речевого самописца, а также останки жертв крушения самолета Boeing 737-524, сообщает телекомпания «Мир 24».
Пассажирский лайнер потерпел крушение 9 января. Это произошло через четыре минуты после вылета из Джакарты. Самолет летел внутренним рейсом, на его борту находились 62 человека, все они погибли. Все они являются гражданами Индонезии.
Предполагается, что Boeing попал в зону сильной турбулентности, он разрушился при ударе о воду.
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