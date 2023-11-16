СМИ назвали причину смерти экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО и его жены

Причиной смерти экс-командующего шестой армией ВВС и ПВО РФ Владимира Свиридова и его супруги стало отравление угарным газом из-за неисправной колонки. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По данным канала, в частном доме Свиридовых в Ставропольском крае была установлена автоматическая газовая колонка с электронным управлением. При отключении электроэнергии в ней должен был сработать предохранитель, который заблокировал бы подачу газа, но этого не произошло.

СМИ: Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО и его жену нашли мертвыми

Ранее сообщалось, что тела генерала и его супруги обнаружили в их доме в Ставропольском крае. Они скончались около недели назад. Следов насильственной смерти на телах пары не обнаружили. Газовая служба провела замеры, однако не выявила превышения допустимой концентрации вредных веществ.

Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО в 2005-2009 годах.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
ТЕГИ:СмертьСтавропольский Край

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