СМИ: Экс-командующего 6-й армией ВВС и ПВО и его жену нашли мертвыми
Тела бывшего командующего 6-й армией ВВС и ПВО России генерал-лейтенанта авиации Владимира Свиридова и его жены Татьяны обнаружили в их доме в Ставропольском крае. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что 68-летний Свиридов и его 72-летняя супруга скончались около недели назад. Следов насильственной смерти на телах пары не обнаружили. Газовая служба провела замеры, однако не выявила превышения допустимой концентрации вредных веществ.
«Точную причину смерти предстоит установить экспертам», — указывает СМИ.
Владимир Свиридов командовал 6-й армией ВВС и ПВО в 2005-2009 годах.
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