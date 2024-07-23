СМИ: Научный сотрудник Института экономики РАН погибла в Новой Москве

Собеседник агентства указал, что, по предварительным данным, инцидент произошёл в понедельник вечером.

«Бондаренко выпала из окна своей квартиры в поселении Воскресенское в Новомосковском административном округе Москвы», - рассказал источник, отметив, что это мог быть несчастный случай.

Ранее в Турции в результате ДТП погибла «самая красивая байкерша РФ» Татьяна Озолина (МотоТаня), пишут «Известия».