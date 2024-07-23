СМИ: Научный сотрудник Института экономики РАН погибла в Новой Москве
Тело научного сотрудника Института экономики РАН Валентины Бондаренко было найдено в новой Москве. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства указал, что, по предварительным данным, инцидент произошёл в понедельник вечером.
«Бондаренко выпала из окна своей квартиры в поселении Воскресенское в Новомосковском административном округе Москвы», - рассказал источник, отметив, что это мог быть несчастный случай.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru