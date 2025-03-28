СМИ: Нарколабораторию обнаружили в квартире российского рэпера

В ходе обыска силовики обнаружили в квартире нарколабораторию — 25 кустов марихуаны и около 10 килограммов вещества, готового к продаже. Музыкант продавал наркотик по тысяче рублей за грамм.

Канобович известен выступлениями на Versus Battle с 2014 года.

Ранее Ивановский областной суд назначил россиянину 1967 года рождения наказание в виде пожизненного лишения свободы за создание в Ивановской области сети подпольных нарколабораторий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

