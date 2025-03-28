СМИ: Нарколабораторию обнаружили в квартире российского рэпера

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ленинском районе Московской области 39-летнего рэпера Никиту Канобовича (известен в батл-кругах как Obe1Kanobe). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Внимание правоохранителей привлекли наркозависимые граждане, которые регулярно посещали жилье рэпера и выходившие оттуда с марихуаной.

Организатора нарколаборатории приговорили к 17 годам лишения свободы

В ходе обыска силовики обнаружили в квартире нарколабораторию — 25 кустов марихуаны и около 10 килограммов вещества, готового к продаже. Музыкант продавал наркотик по тысяче рублей за грамм.

Канобович известен выступлениями на Versus Battle с 2014 года.

Ранее Ивановский областной суд назначил россиянину 1967 года рождения наказание в виде пожизненного лишения свободы за создание в Ивановской области сети подпольных нарколабораторий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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