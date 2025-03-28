СМИ: Нарколабораторию обнаружили в квартире российского рэпера
Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ленинском районе Московской области 39-летнего рэпера Никиту Канобовича (известен в батл-кругах как Obe1Kanobe). Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
Внимание правоохранителей привлекли наркозависимые граждане, которые регулярно посещали жилье рэпера и выходившие оттуда с марихуаной.
В ходе обыска силовики обнаружили в квартире нарколабораторию — 25 кустов марихуаны и около 10 килограммов вещества, готового к продаже. Музыкант продавал наркотик по тысяче рублей за грамм.
Канобович известен выступлениями на Versus Battle с 2014 года.
Ранее Ивановский областной суд назначил россиянину 1967 года рождения наказание в виде пожизненного лишения свободы за создание в Ивановской области сети подпольных нарколабораторий. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число жертв землетрясения в Мьянме увеличилось до 20
- В Госдуме объяснили новый удар ВСУ по газовой станции «Суджа»
- Под Курском тракторист пострадал при наезде на взрывное устройство
- СМИ: Нарколабораторию обнаружили в квартире российского рэпера
- Три человека погибли после обрушения многоэтажкии в Бангкоке
- Директор ГМИИ имени А. С. Пушкина рассказала о проекте по африканскому искусству
- Армия России освободила Красное Первое в Харьковской области
- СК возбудил уголовное дело по факту атаки ВСУ на мирных жителей Суджи
- В офисе Зеленского заявили, что соглашение по ископаемым с США еще не готово
- Фестиваль научного кино откроется в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru