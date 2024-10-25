Полиция задержала напавшего на людей с ножом в Санкт-Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга задержала вооруженного злоумышленника, который ворвался с ножом в магазин на проспекте Космонавтов. Об этом в своём Telegram-канале заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

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По её словам, прибывшие на место стражи порядка обезоружили и задержали 44-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, ранил нескольких человек.

«Задержанный доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения», - написала она.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что четыре человека были госпитализированы с ранениями после нападения мужчины с ножом в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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