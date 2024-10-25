Полиция задержала напавшего на людей с ножом в Санкт-Петербурге

По её словам, прибывшие на место стражи порядка обезоружили и задержали 44-летнего местного жителя, который, по предварительным данным, ранил нескольких человек.

«Задержанный доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий, в ходе которых будут установлены мотивы противоправного поведения», - написала она.

Ранее в Следственном комитете РФ заявили, что четыре человека были госпитализированы с ранениями после нападения мужчины с ножом в гипермаркете в Санкт-Петербурге, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

