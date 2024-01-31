СМИ: Нападение на церковь в Стамбуле совершили выходцы из Таджикистана
Стрельбу в католической церкви Святой Марии в Стамбуле устроили представители так называемой таджикской запрещенной в России ячейки «Вилаят Хорасан» террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на данные полиции.
Двое неизвестных в масках 28 января устроили стрельбу во время мессы в церкви Санта-Мария, погибли два человека, напоминает Ura.ru. После нападения задержали 51 человека, подозреваемого в причастности к стрельбе. Все задержанные, кроме трех жителей Турции, были гражданами Таджикистана. Сообщалось, что 23 из них депортируют, отмечает телеканал «360».
По данным полиции, ИГ использовала для нападения «спящие» ячейки. Злоумышленники получили приказ от боевиков через подконтрольные группировке соцсети. Правоохранители изъяли цифровые носители, подтверждающие причастность террористической организации к стрельбе. Позже были обнаружены машина без номеров, на которой передвигались злоумышленники, и один из использовавшихся при нападении пистолетов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru