Россиянин получил 16 колонии за нападение на полицейских
Суд в Кемеровской области назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы жителю Крапивинского района за нападение на полицейских. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.
Суд признал злоумышленника виновным по статьям «Публичное оскорбление представителя власти», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Из 16 лет пять мужчина будет находиться в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Судом установлено, что в июле 2023 года, будучи нетрезвым, мужчина требовал от бывшей супруги, чтобы та пустила его в свое жилье, однако женщина вызвала полицейских. Силовики попытались задержать мужчину, однако он стал оскорблять полицейских и угрожать им, после чего напал с шилом на одного из них. Впоследствии дебошир ударил ногой в голову правоохранителя, когда его сопровождали в отдел полиции.
Осужденный не признал свою вину.
Ранее обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале заключили под стражу, сообщает RT.
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