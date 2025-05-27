Россиянин получил 16 колонии за нападение на полицейских

Суд в Кемеровской области назначил наказание в виде 16 лет лишения свободы жителю Крапивинского района за нападение на полицейских. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Суд признал злоумышленника виновным по статьям «Публичное оскорбление представителя власти», «Применение насилия в отношении представителя власти» и «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Обвиняемый в нападении на полицейских в Махачкале останется в больнице

Из 16 лет пять мужчина будет находиться в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Судом установлено, что в июле 2023 года, будучи нетрезвым, мужчина требовал от бывшей супруги, чтобы та пустила его в свое жилье, однако женщина вызвала полицейских. Силовики попытались задержать мужчину, однако он стал оскорблять полицейских и угрожать им, после чего напал с шилом на одного из них. Впоследствии дебошир ударил ногой в голову правоохранителя, когда его сопровождали в отдел полиции.

Осужденный не признал свою вину.

Ранее обвиняемого в нападении на наряд ДПС в Махачкале заключили под стражу, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:Кемеровская ОбластьНападениеПолицияПриговорСуд

Горячие новости

Все новости

партнеры